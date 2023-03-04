Недавно оккупанты пытались прорвать позиции наших защитников под Авдеевкой. Однако, как и ожидалось, у них ничего не вышло.

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Враг понес немалые потери

Отдельная президентская бригада ВСУ разбила группировку противника под Авдеевкой. В результате неудачного наступления россияне потеряли три танка и пять БМП.

ВСУ разгромили оккупантов под Авдеевкой: смотрите видео

На кадрах видно, как на выжженных украинских полях горят российские танки и БМП. В результате зрелищного боя наши защитники взяли в плен 6 оккупантов.

Отметим, что враг не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому на этих направлениях россияне активизировали свои наступательные действия. Судя по карте, оккупанты пытаются окружить Авдеевку и Бахмут.

Где расположена Авдеевка: смотрите на карте

Наши защитники мужественно обороняются и готовятся к контрнаступлению, чтобы выгнать врагов с нашей страны.

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