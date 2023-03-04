Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео русского солдата. Захватчик на ролике рассказывает, как наши воины их обстреливают.

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"Товарищ" уже два дня ранен

Российский танкист показал, как на фоне горящего танка лежит его раненый собрат Андрюха. Оккупант заявил, что тот уже 2 дня лежит раненый в окопе.

У самого автора видео на лице многочисленные раны от мелких обломков, а другие его сослуживцы лежат на земле и постоянно кашляют. Более того, в таких условиях оккупанты продолжают прославлять Россию, которая отправила их погибать в Украине.

Затем русский показывает, как на горизонте горит его танк. В то же время оккупант отмечает, что ситуация сложная, "но они давят".

Внимание, нецензурная лексика! Российский танкист рассказывает о ситуации из-под Угледара: смотрите видео 18+

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