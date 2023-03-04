Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео русского солдата. Захватчик на ролике рассказывает, как наши воины их обстреливают.
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"Товарищ" уже два дня ранен
Российский танкист показал, как на фоне горящего танка лежит его раненый собрат Андрюха. Оккупант заявил, что тот уже 2 дня лежит раненый в окопе.
У самого автора видео на лице многочисленные раны от мелких обломков, а другие его сослуживцы лежат на земле и постоянно кашляют. Более того, в таких условиях оккупанты продолжают прославлять Россию, которая отправила их погибать в Украине.
Затем русский показывает, как на горизонте горит его танк. В то же время оккупант отмечает, что ситуация сложная, "но они давят".
Внимание, нецензурная лексика! Российский танкист рассказывает о ситуации из-под Угледара: смотрите видео 18+
Какая ситуация в Угледаре: последние новости
- В расследовании NYT рассказали, что российские оккупанты продолжали совершать серьезные ошибки и выдвигать танковые колонны в украинские засады во время недавнего наступления вблизи Угледара. Тогда же захватчики потеряли по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров, что заставило их прибегать к фронтальным атакам пехоты.
- Видео кладбища российских танков под Угледаром опубликовали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Судя по кадрам, захватчики пытались прорвать позиции наших воинов и наступать под Угледаром.
- Журналист проекта "Донбасс.Реалии" Александр Демченко рассказал, что Россия пыталась сконцентрировать у Угледара элитные подразделения своей армии. В частности, оккупанты нагнали туда морскую пехоту Тихоокеанского флота России. Он добавил, что на этом участке враг не имеет никакого успеха или продвижения. Хотя Угледар на самом деле – гораздо меньше город, чем Бахмут.