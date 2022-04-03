Сенкевич заявил, что российские боевики нанесли несколько ракетных ударов по городу Николаеву. Куда попали вражеские снаряды – городской глава не сообщил.

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Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией – пишите мне в приватные сообщения в Facebook,

– написал Сенкевич в телеграме.

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