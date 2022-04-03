Сєнкевич зааявив, що російські бойовики завдали кілька ракетних ударів по місту Миколаїв. Куди саме влучили ворожі снаряди, міський голова не повідомив.

Важливо Вбивство режисера у Маріуполі та звірства ворога під Києвом: основне за 39 день війни

Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook,

– написав Сєнкевич в телеграмі.

Дивіться також: Гарно спрацювала ППО, – мер Полтави про нічний ракетний обстріл