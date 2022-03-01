Об этом заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в эфире 24 канала. Сейчас российские элиты озадачены происходящим.

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По словам Гудкова, их активы и капиталы находятся под серьезной опасностью.

Заморозили активы Центрального банка в России. Это значит, что рано или поздно граждане проснутся нищими, потому что цены высокие, рубль превращается в "фантики" и так далее,

– заявил оппозиционер.

То есть это очень серьезные и жесткие санкции, поэтому оппозиция обращается к элитам с требованием остановить Владимира Путина.

Как рассказал Гудков, в противном случае их также сочтут государственными преступниками и соучастниками этого преступления.

Гудков рассказал о сокрушительных последствиях санкций для России: смотрите видео

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