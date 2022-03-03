Оккупантов же там отправили к чертям. Это произошло 3 марта – на восьмой день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Сайт ОВА кибератаковали и разместили заявление Зеленского о "мирном договоре с Россией"

Оккупанты распространяют фейки о Херсонской области

Херсонская ОВА написала, что оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки.

Сейчас рашисты и рашистские СМИ пишут, будто бы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию!

– написали в ОВА.

Там заверили, что не стоит верить никакой информации, которую видите не на официальных источниках, потому что это фейк.

Рашисты, идите к черту! Херсонщина была, есть и будет Украина,

– подытожили в ОВА.



Как может действовать движение сопротивления/ Инфографика 24 канала

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