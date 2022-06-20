О влиянии России на Польшу

В Кремле уже давно есть определенный "план". Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Внимание Польша давно находится "под прицелом России", – спецслужбы

Россияне рассматривают разные варианты,

– отметил он.

В арсенале спецслужб России есть много хитростей, которые используют политические режимы разных стран, чтобы сделать там мятеж или поднять оппозицию.

"Они разкормят политическую, экономическую, социальную составляющую. Пытаются там посеять смуту, рассказывая, что ЕС – это плохо и "все не так однозначно". Они проводят свою деструктивную работу", – добавил Ступак.

Польские спецслужбы "сыты" россиянами

Как добавил Ступак, российское присутствие в странах Евросоюза, не только дипломатическое, очень на большом уровне. Они там повсюду. Есть как легальная разведка с позиции посольств, так и нелегальная.

Лучший пример, как добавил экс-сотрудник СБУ, – это россиянин, который выдавал себя за бразильца и пытался устроиться в Гаагский суд.

"Поэтому это заявление польских спецслужб говорит о том, что это должностное лицо уже "сыто по горло" всем тем, что сейчас происходит в их стране со стороны спецслужб России. Это значит, что уровень их деятельности был критичен и они больше не могут это терпеть". , и вышли в медийную плоскость", – считает Ступак.

Основная цель деятельности России в Польше:

исключить поставки боеприпасов и вооружения через Польшу в Украину;

а также выбить Польшу как одного из ключевых союзников Украины в этой войне.

"То есть они пытаются превратить Польшу в условную Венгрию, когда более негативно относятся к Украине, чем положительно", – сказал Ступак.

Ступак о Польше "под прицелом" Кремля и не только: смотрите видео

Угрозы России

Ранее в министерстве иностранных дел России угрожали Польше. Все потому, что польский политик и депутат Европарламента Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерные боеголовки, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум.