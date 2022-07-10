россияне устроили захоронение стариков, которых расстреляли

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Оккупанты устроили демонстративное захоронение стариков, которых сами же убили.

Детали 56 пожилых погибли на месте, – Гайдай об обстреле дома престарелых в Кременной

Через 4 месяца после трагедии, вина за которую полностью лежит на оккупантах, в Луганске устроили демонстративное захоронение 31 жертвы обстрела Кременского дома для престарелых. Почему в Луганске? Чтобы никто из свидетелей событий вдруг не попал на кладбище и не рассказал правду,

– говорится в сообщении.

По его словам, 56 человек, которые доживали свой возраст в этом учреждении, погибли на месте.

Оккупанты не разрешили эвакуационные коридоры

Гайдай объяснил, что россияне действовали цинично: подогнали танк, поставили его напротив дома и начали стрелять, пока не убили всех.

Он отмечает, что добраться до места трагедии тогда было невозможно – территорию захватили оккупанты. "Эвакуационный коридор оккупанты не предоставляли ни до расстрела, ни после".

Сейчас россияне вспомнили о своем преступлении и пытаются скрыть правду. Оккупанты говорят, что якобы украинские военные использовали стариков, как живой щит. Но о жертвах со стороны наших бойцов россияне не сообщают, потому что их там не было,

– добавил Гайдай.

Всех остальных пациентов из подобных учреждений в Луганской области спасли, переместив их в безопасные регионы Украины.

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