росіяни влаштували поховання стареньких, яких розстріляли

Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Окупанти влаштували демонстративне поховання стареньких, яких самі ж вбили.

Деталі 56 стареньких загинули на місці, – Гайдай про обстріл будинку престарілих у Кремінній

Через 4 місяці після трагедії, провина за яку цілковито лежить на окупантах, у Луганську влаштували демонстративне поховання 31 жертви обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку. Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду,

– йдеться у повідомленні.

За його словами, 56 людей, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці.

окупанти не дозволили евакуаційні коридори

Гайдай пояснив, що росіяни діяли цинічно: підігнали танк, поставили його навпроти будинку і почали стріляти, доки не вбили усіх.

Він наголошує, що дістатися до місця трагедії тоді було неможливо – територію захопили окупанти. "Евакуаційний коридор окупанти не надавали ані до розстрілу, ані після".

Наразі росіяни згадали про свій злочин і намагаються приховати правду. Окупанти кажуть, що нібито українські військові використовували стареньких, як живий щит. Але ж про жертви з боку наших бійців росіяни не повідомляють, бо їх там не було,

– додав Гайдай.

Всіх інших пацієнтам з подібних закладів у Луганській області життя врятували, перемістивши їх у безпечні регіони України.

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