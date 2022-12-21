В соцсетях публикуют скриншот паспорта гражданина России, якобы принадлежащего Зеленскому. Впервые его опубликовал сбежавший из Украины экснардеп Кива.

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Почему российский паспорт – фейк

В скриншоте указана дата и место "получения паспорта" – якобы это было в Орехово-Зуево Московской области в 2001 году. Однако журналисты фактчекингового проекта StopFake констатируют, что скриншот паспорта Зеленского – подлог. Об этом свидетельствуют несколько моментов:

Неправильно указан орган, якобы выдавший паспорт. Установили, что в 2001 году этим занималась паспортно-визовая служба МВД. Поэтому в документе должно быть указано, что выдано "отделом внутренних дел города". Кроме того, Орехово-Зуево не было городским округом в 2001 году, такой статус город получил в 2004 году.

Именно фото Зеленского тоже сомнительно. Фотография на документе должна быть с нейтральным выражением лица. На скриншоте – фото Зеленского, взятое из сети.

Кроме того, печать на "документе" расположена в том же месте, где и печать многих других поддельных паспортов россиян. Такие фейковые документы модно создать в программе RF SCreater для генерации паспортов.



Фейковый "паспорт" Зеленского / Инфографика Spravdi