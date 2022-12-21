У соцмережах публікують скріншот паспорта громадянина Росії, який нібито належить Зеленського. Вперше його опублікував екснардеп Кива, який втік з України.

До речі Зеленський приземлився у США, — CBS

Чому російський паспорт – фейк

У скриншоті зазначена дата й місце "отримання паспорта" – нібито це було в Оріхово-Зуєво Московської області у 2001 році. Однак журналісти фактчекінгового проєкту StopFake констатують, що скриншот паспорту Зеленського – підробка. Про це свідчать кілька моментів:

Неправильно вказано орган, який нібито видав паспорт. Встановили, що у 2001 році цим займалася паспортно-візова служба МВС. Тому в документі мало б бути зазначено, що видано "відділом внутрішніх справ міста". Крім того, Оріхово-Зуєво не було міським округом у 2001, такий статус місто отримало у 2004 році.

Саме фото Зеленського теж сумнівне. Світлина на документ має бути з нейтральним виразом обличчя. Натомість на скриншоті – фото Зеленського, взяте з мережі.

Крім того, друк на "документі" розташований у тому ж місці, де й друк багатьох інших підроблених паспортів росіян. Такі фейкові документи модна створити у програмі RF SCreater для генерації паспортів.



Фейковий "паспорт" Зеленського / Інфографіка Spravdi