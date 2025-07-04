Подделка подается как часть якобы "поручения по результатам совещания" за подписью Дениса Шмыгаля от 30 июня 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

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О чем говорится в поддельном "поручении"

По данным SPRAVDI, россияне придумали, что якобы премьер-министр поручил министерствам и центральным органам исполнительной власти готовить помещения в западных областях для возможной передислокации.

Также в так называемом "документе" говорится о якобы сокращении штатов на 10% из-за ликвидации должностей во временно оккупированных регионах – АР Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Согласно этому фейку, до 25 июля якобы нужно передавать списки уволенных работников мобилизационного возраста в территориальные центры комплектования. Стоит заметить, что его разослали во все Центральные органы исполнительной власти.

По информации Центра стратегических коммуникаций, Департамент обеспечения документооборота при Кабмине не регистрировал такое письмо, что является частью обязательной процедуры. К тому же 30 июня премьер-министр совершал рабочий визит в Королевство Испания, поэтому подписывать подобные поручения не мог даже теоретически.

Там отмечают, что россияне уже не впервые рассылают поддельные документы, чтобы посеять путаницу и заставить украинцев паниковать. А также призывают доверять только официальным источникам.

К слову, ранее в сети распространялись ложные сообщения об отмене санкций США против российских компаний. Однако выяснилось, что это касается сирийского санкционного списка. Тогда как санкции Штатов против России остаются в силе.