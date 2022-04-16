Об этом сообщили в разведке Великобритании.

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Вследствие разрушения речных переходов в Чернигове и на его окраинах, в самом городе остался только один пешеходный мост через Десну. До войны в городе проживало примерно 285 тысяч жителей.

Повреждения транспортной инфраструктуры в настоящее время являются серьезной проблемой для поставки гуманитарной помощи в районы, которые Россия взяла в осаду.

Российские войска ухудшили ситуацию, разрушив мосты, установив мины и оставив транспорт на ключевых маршрутах по мере отступления с Севера,

– сообщили в британской разведке.

Напомним, что на освобожденных от оккупантов украинских территориях уже начали восстанавливать дороги. Для этого выделили дополнительных 490 миллионов гривен.

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