Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Отметим, что самым горячим направлением остается Новопавловский – именно там враг сосредоточил основные силы пехоты.

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Почему враг продолжит рваться в Днепропетровскую область

Как пояснил Жмайло, даже если россиянам удастся захватить хотя бы один квадратный километр Днепропетровской области, это сразу станет основанием для информационной кампании. В Facebook, Instagram, TikTok и других сетях начнут массово распространяться сообщения, что "фронт провалился", "война перекинулась на Днепропетровщину", а значит, и до самого Днепра, как говорят, палкой кинуть.

Это работает в нескольких направлениях.

Для украинского общества – как попытка деморализации. Для внутренней российской аудитории – чтобы создать иллюзию, будто российская армия продолжает наступление. Для Запада – где часто не различают между городом Днепр и в целом Днепропетровской областью.

Днепр – это миллионный город, мощный украинский центр, в том числе и в военном смысле: здесь лечат раненых, работает логистика. Именно поэтому россияне это делают.

Если во Второй мировой войне пропаганда отражала ход боевых действий, то сейчас все наоборот – боевые действия корректируются под нужды пропаганды. Однако путь к Днепропетровщине буквально усеян телами российских солдат – их потери там огромные.

Наши воины ведут настоящую титаническую борьбу, чтобы этого не допустить,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Россия и дальше будет пытаться прорваться, несмотря на потери. Есть информация, что в российской армии командиров, ответственных за провал наступления, даже угрожают привлечь к уголовной ответственности. Но наступление продолжается, особенно на фоне переговорного процесса.

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Москва пытается получить хоть какие-то "козыри", потому что потери в технике и живой силе – колоссальные, а достижения – мизерные. Поэтому такие операции нужны ей для усиления позиций на будущих переговорах.

Заметим, недавно в ОСУВ "Хортица" опровергли информацию о захвате поселка Котляровка на границе с Днепропетровской областью. Там сейчас продолжаются бои.