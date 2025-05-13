Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Зазначимо, що найгарячішим напрямком залишається Новопавлівський – саме там ворог зосередив основні сили піхоти.

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Чому ворог продовжить рватися до Дніпропетровщини

Як пояснив Жмайло, навіть якщо росіянам вдасться захопити хоча б один квадратний кілометр Дніпропетровської області, це одразу стане підставою для інформаційної кампанії. У Facebook, Instagram, TikTok та інших мережах почнуть масово поширюватися повідомлення, що "фронт провалився", "війна перекинулася на Дніпропетровщину", а отже, і до самого Дніпра, як кажуть, палицею кинути.

Це працює в кількох напрямках.

Для українського суспільства – як спроба деморалізації. Для внутрішньої російської аудиторії – щоб створити ілюзію, ніби російська армія продовжує наступ. Для Заходу – де часто не розрізняють між містом Дніпро і загалом Дніпропетровською областю.

Дніпро – це мільйонне місто, потужний український центр, зокрема й у військовому сенсі: тут лікують поранених, працює логістика. Саме тому росіяни це роблять.

Якщо у Другій світовій війні пропаганда відображала хід бойових дій, то зараз усе навпаки – бойові дії коригуються під потреби пропаганди. Проте шлях до Дніпропетровщини буквально усіяний тілами російських солдатів – їхні втрати там величезні.

Наші воїни ведуть справжню титанічну боротьбу, щоб цього не допустити,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Росія й далі буде намагатися прорватися, попри втрати. Є інформація, що в російській армії командирів, відповідальних за провал наступу, навіть погрожують притягнути до кримінальної відповідальності. Але наступ триває, особливо на тлі переговорного процесу.

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Москва намагається отримати хоч якісь "козирі", бо втрати у техніці й живій силі – колосальні, а здобутки – мізерні. Тому такі операції потрібні їй для підсилення позицій на майбутніх перемовинах.

Зауважимо, нещодавно в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про захоплення селища Котлярівка на кордоні з Дніпропетровщиною. Там наразі тривають бої.