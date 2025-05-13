Нещодавно група Сил спеціальних операцій ЗСУ знищила 8 російських штурмовиків у ворожому тилу, передає 24 Канал.
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Які втрати у ворога на 13 травня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 968130 (+1070) осіб;
- танків – 10802 (+2),
- бойових броньованих машин – 22487 (+14),
- артилерійських систем – 27780 (+62),
- РСЗВ – 1381 (+0),
- засоби ППО – 1162 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100),
- крилаті ракети – 3197 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+138),
- спеціальна техніка – 3884 (+0)