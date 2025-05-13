Втрати росіян на 13 травня 2025 рік / Фото Генштаб

Українські захисники мужньо відбивають ворожі атаки вздовж усієї лінії фронту, змушуючи противника заплатити за агресію. Втрати Росії у війні в Україні вже перевищують 960 тисяч загиблих і поранених.