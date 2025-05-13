Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Ворог хоче просунутися до Дніпропетровської області

Рухаючись до кордону Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей російська армія зосередила свої піхотні групи на Новопавлівському напрямку. Навіть під час так званого "режиму тиші" росіяни завдавали ударів по позиціях ЗСУ на Півдні, тобто бої там не припиняються.

Противник продовжував і артилерійські обстріли, і завдавав ударів дронами-камікадзе, а також завдавав авіаційних ударів – і керованими авіаційними бомбами, і некерованими авіаційними ракетами. Також він проводив штурмові дії, і кількість їх доволі висока. На кожному з напрямків по-різному, але, наприклад, на Новопавлівському це досить велика кількість – 24 бойові зіткнення,

– розповідає Волошин.

На Новопавлівському напрямку, за словами речника, діють російські штурмові підрозділи з чотирьох полків. Проти них українські військові ведуть маневрову оборону та успішно знищують противника. За добу окупанти втрачають тут приблизно 150 солдатів.

Росіяни на Півдні так само як на інших ділянках фронту, використовують мотоциклетну техніку, аби швидше пересуватися та рятуватися від українських FPV-дронів.

Бойові дії противник також активно веде в населених пунктах на Оріхівському напрямку. Там окупанти хочуть плацдарм біля Степового, Лобкового та Малих Щербаків.

Він (противник – 24 Канал) хоче взяти під контроль цей плацдарм для того, щоб тримати під вогневим контролем наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід – до Гуляйполя і Оріхова, а також здійснювати звідти вогневий вплив по самому обласному центру Запоріжжя… Тому вже декілька місяців поспіль безуспішно, але ворог все одно продовжує тут свої штурмові дії,

– розповів військовий.

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На Запорізькому напрямку, за словами Волошина, окупанти хочуть прорватися в Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілку, аби рухатися до Дніпропетровщини.

Там сьогодні тривають доволі запеклі й активні бойові дії. Проте Сили оборони ведуть позиційну оборону і намагаються не пустити ворога, завдаючи йому великих втрат,

– підкреслив речник.

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Владислав Волошин також зазначив, що у ворога є достатньо ударних дронів. Росіяни зараз збільшили на 20% кількість дронових атак. Усе через те, що на деяких напрямках вони зменшили застосування важкої воєнної техніки, але почали завдавати ударів у інший спосіб.