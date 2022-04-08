Крах путинского режима

Его все будут воспринимать как проигравшего. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Внимание Рано или поздно дойдет и до Путина, – политолог предположил, когда лидер России сядет за решетку

Более того, даже если преемник Путина, кем бы он ни был, убедительно расскажет по телевидению о том, каким преступником был Путин и сколько денег он наворовал, то российский диктатор резко "упадет".

Уже на следующий день эти 80% (которые поддерживают сейчас действия Путина в России – 24 канал) потребуют его смертной казни,

– сказал Пионтковский.

И подчеркнул, что на российском телевидении сделать это будет очень просто.

Так что публицист уверен, что после окончания войны, Путин долго не удержится на троне. Он напомнил, что подобная история была с Хрущевым во время кубинского кризиса.