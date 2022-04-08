Крах путінському режиму
Його усі сприйматимуть як того, хто програв. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Ба більше, навіть якщо наступник Путіна, хто б це не був, переконливо розкаже по телебаченню про те, яким злочинцем був Путін і скільки грошей він накрав, то російський диктатор різко "впаде".
Вже на наступний день ці 80% (які підтримують зараз дії Путіна в Росії – 24 канал) будуть вимагати його смертної кари,
– сказав Піонтковський.
І наголосив, що на російському телебаченні це зробити буде дуже просто.
Тож публіцист впевнений, що після закінчення війни, Путін довго не втримається на троні. Він нагадав, що подібна історія була з Хрущовим під час кубинської кризи.
Піонтковський про Путіна: Той, хто програв довго на троні, не втримається – дивіться відео