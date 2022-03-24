Об этом 24 марта на своей фейсбук-странице рассказал Александр Леменов. Он пояснил, что вертолеты, в отличие от самолетов, имеют небольшую дальность полета.

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Леменов отметил, что, говоря о серии МИ и КА, речь идет о практической дальности в 500 – 800 километров. "Это туда и обратно. Надо понимать, что эта дистанция еще зависит от массы. Это влияет, но не критично", – подчеркнул он. И добавил, что вертолеты выполняют ударную, транспортно-боевую, транспортную, "специальную" и другие роли.

Предположим, аэродромы в Симферополе. Еще раз, допустим! Туда и обратно – 550 км. Это критично, потому что вертолеты летят, зависают, атакуют, высаживают десант,

– объяснил Леменов.

Он убежден, что логика – проста. Чернобыевка является объектом критически важной военной инфраструктуры для российских захватчиков. Мол, просто "сесть в степи" – нельзя, ведь пыль будет забивать двигатели. Если же пойдет дождь, вертолеты "просядут в вязкое месиво херсонских степей".

Обратите внимание! Леменов подчеркнул, что это очень прямолинейное и примитивное объяснение, однако россиянам нужен аэродром с твердой поверхностью.

Россияне не знают, как действовать

Поэтому, убежден Леменов, оккупанты не настолько тупы, чтобы уже в десятый раз получать удары от ВСУ в Чернобаевке. Просто они не ожидали, что за месяц наши защитники собьют более сотни их самолетов. "Динамика войны и по этому направлению в нашу пользу. Победа уже близка", – считает он.

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