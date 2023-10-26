В Херсонской ОВО рассказали, что трагедия произошла в обед. Россияне попали вблизи местного кафе. К сожалению, оккупанты убили местного жителя.

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В Тягинце российская авиация убила местного жителя. В обед оккупанты сбросили на населенный пункт четыре управляемых авиабомба. Одна из них попала рядом с местным кафе. От полученных ранений на месте погиб 59-летний мужчина,

– говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего. Вечная память.

Россияне убили подростка в Херсонской области

Российские оккупанты накануне, 25 октября, в очередной раз обстреляли Херсонщину. В Бериславе враг убил 13-летнего подростка.

В Херсонской области продолжается принудительная эвакуация. Увезти должны более 800 детей. Это объясняют необходимостью спасти их жизнь. Эвакуация объявлена из ряда населённых пунктов.

"В этих населенных пунктах будет происходить обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом. Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там еще остаются дети. Мы должны позаботиться об их безопасности", – заявили в ОВА.

Украинцев просят быть сознательными и спасти жизнь своим детям.