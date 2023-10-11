В эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов обратил внимание на две операции, о которых мы рассказывали за последние месяцы. Речь идет о "Синице" и "Барыне". В то же время следует понимать, что подобного рода операции продолжительны.

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Подобные операции на стадии реализации

Надо понимать, что подобные операции продолжительны. Подготовка и реализация – речь идет о месяцах. И да, еще несколько подобных операций в стадии реализации. Об их результатах мы обязательно услышим, если это можно будет озвучить, и это не навредит этой операции или параллельным другим, или будущим,

– отметил он.

По словам Юсова, фиксируется рост обращений как на линию "Хочу жить", так и отдельных выходов по другим каналам связи. Посодействовало этому обнародование информации о тех же "Синице" и "Барыне".

Представитель ГУР МО отметил, что наше государство использует различные каналы для получения информации. Россияне обращаются, передают информацию, связываются относительно возможного перехода на сторону Украины или сдачи в плен.

В то же время следует понимать, что каждый подобный контакт проходит тщательную проверку. По словам Юсова, это отдельная операция.

В интервью "Украинской правде" представитель ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что украинская разведка продолжает подобные операции. В то же время он добавил, что сам процесс непрост и к нему вовлечены также другие структуры.

К сожалению, даже если взять публикации в социальных сетях нашего государства, то не всюду однозначная реакция на отношение к военнопленным России на нашей территории. Вы знаете эти комментарии,

– добавил он.

Также Скибицкий отметил, что это необходимая работа. Она направлена на нарушение доверия русского населения к своему руководству. Чтобы они поняли, что у власти захватчики. И что они ведут реальную террористическую деятельность против суверенного государства.