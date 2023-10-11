В ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов звернув увагу на дві операції, про які ми розповідали впродовж останніх місяців. Мовиться про "Синицю" та "Бариню". Водночас слід розуміти, що подібного роду операції тривалі.

Читайте також Росія формує нові армії та залучає їх до бойових дій, – ГУР

Подібні операції на стадії реалізації

Треба розуміти, що подібні операції тривалі. Підготовка і реалізація – мова йде про місяці. І так, ще декілька подібних операцій у стадії реалізації. Про їхні результати ми обов'язково почуємо, якщо це можна буде озвучити, і це не нашкодить цій операції або паралельним іншим чи майбутнім,

– зазначив він.

За словами Юсова, фіксується зростання звернень як на лінію "Хочу жити", так і окремих виходів за іншими каналами зв'язку. Посприяло цьому оприлюднення інформації про тих самих "Синицю" та "Бариню".

Представник ГУР МО зазначив, що наша держава використовує різноманітні канали, щоб отримувати інформацію. Росіяни звертаються, передають інформацію, зв'язуються щодо можливого переходу на бік України або ж здачі у полон.

Водночас слід розуміти, що кожен подібний контакт проходить ретельну перевірку. За словами Юсова, це окрема операція.

В інтерв'ю "Українській правді" представник ГУР МО Вадим Скібіцький зазначив, що українська розвідка продовжує подібні операції. Водночас він додав, що сам процес непростий і до нього залучені також інші структури.

На жаль, навіть якщо взяти публікації у соціальних мережах нашої держави, то не скрізь однозначна реакція на ставлення до військовополонених Росії на нашій території. Ви знаєте ці коментарі,

– додав він.

Також Скібіцький зазначив, що це необхідна робота. Вона спрямована на порушення довіри російського населення до свого керівництва. Щоб вони зрозуміли, що при владі загарбники. І що вони ведуть реальну терористичну діяльність проти суверенної держави України.