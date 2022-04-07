У России руки в крови

А теперь, зная о Буче, просто сравните позиции с точки зрения заботы о населении:

Вице-премьер Ураины Ирина Верещук: "Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Пока она еще есть".

Россия: "Все фейки, это провокация, ни один мирный житель не пострадал".

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Даже если встать на их точку зрения и думать, что убивали не они, но видеть фото из Бучи — не эвакуировать мирное население — это точно гуманное решение? Но о чем это я…

Оккупанты уничтожают все живое

Меня сегодня поразили простые цифры, опубликованные МВД Украины — день боев — месяц разминирования. Это международные правила.

За день в пригородах Киева находят 4 – 5 тысяч всяких взрывоопасных штук.

Опубликованы фото из Бородянки, она почти разрушена. Фото Мариуполя пока нет, там еще бои, но даже предполагаемые цифры жертв пугают.

Россияне сейчас, похоже, сосредоточились на том, чтобы убить энергетическую инфраструктуру Украины.

Полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ , туда попали две авиабомбы, уничтожена Черниговская ТЭЦ, оккупированы Каховская ГЭС и Запорожская АЭС и Луганская ТЭЦ. На территории Днепропетровской области ночью ударами поражены нефтебаза и завод.

Спутниковые снимки подтверждают, что россияне действительно рыли окопы в Рыжем лесу у ЧАЭС.

Кто-то из подписчиков мне писал, что не может быть, они же не полные идиоты. Ну как бы… Вот…

Хроники деградации

Песков сегодня сказал, что Кремль отдал приказ о выводе войск из Киева как "признаков доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров".

У меня вопрос! Откуда в Киеве взялись войска? Их там не было! И даже намерений на Киев наступать не было. Я не успеваю по их маневрам.

Минфин России заплатил по евробондам в рублях Если кредиторы не станут принимать рубли, то это может запустить процесс дефолта.

Как реагирует мир

После Бучи все время кажется, что недостаточно. Кажется, что вообще ничего не происходит. Что время остановилось.

Но на самом деле какие-то процессы идут. Просто гораздо медленнее, чем хотелось бы.

США ввели санкции против российских "Сбербанка" и "Альфа-банка", дочерей Путина, жены и дочери Лаврова, запретили инвестиции в экономику России. И собираются поставить Украине противотанковые средства на 100 миллионов долларов.

Эстония направила Украине противотанковые ракеты и гаубицы, Чехия предоставила Украине тяжелую бронетехнику.

Интересные экономические санкции — London Marine Insurance Market (Лондонский морской рынок страховщиков, самый большой в мире) объявил все морские воды россии "военной зоной".

Это значит, что владельцы судна должны платить "военную премию", которая может быть до 5% от стоимости всего судна. Это делает сотрудничество с россией невыгодным.

Важно Ни наши, ни западные компании не должны деньгами кормить врага

Финская железная дорога решила прекратить грузовое сообщение с Россией.

В Латвии уже заморозили недвижимое имущество граждан России на сумму, превышающую 100 миллионов евро.

А в Вильнюсе воду в пруду напротив российского посольства окрасили в цвет крови. Греция высылает 12 российских дипломатов, Норвегия – трех.

Парламент Чехии признал Голодомор 1932-33 годов в Украине актом геноцида. Вот такие интересные исторические параллели. История вскрывается пластами.

Борис Джонсон сегодня заявил, что зверства в Буче "недалеки от геноцида". Просто интересно, чего не хватило? Насколько недалеко?

Папа Римский осудил произошедшее в Буче. Он развернул украинский флаг, привезенный оттуда, и поцеловал его.

В Playboy Ukraine вышел специальный выпуск о войне. Интересно, да? Папа Римский и Playboy рядом. И об одном.

Что же в Беларуси?

Светлана Тихановская мировому сообществу: "Российских войск не должно быть ни на территории нашей страны, ни на территории Украины. После увиденных снимков из Бучи, надеюсь, мне не нужно объяснять, почему. Присутствие российских войск в Беларуси не только противоречит беларусскому конституционному нейтралитету, но и представляет угрозу для всей Европы. Надеюсь, меня услышат в мире, в Европейском союзе, в Украине, в ООН".

Сами же войска — это постоянный источник конфликтов и напряжения. Бесконечные аварии. Последнее время каждый день. Сообщается об изнасилованной в Мозыре девушке. ГосСМИ это, понятное дело, опровергают. Недавно в телеграм-каналах появилось видео, где беларуская милиция вытаскивает из-за руля российского силовика. Сегодня задержали… угадайте кого… нет, не угадали. Девушку, которая это видео сняла. На видео попала наклейка о техосмотре. Она уже созналась на камеру…

Продолжается рельсовая война и война с рельсовой войной. МВД отчиталось о задержании троих жителей Бобруйска, которые пытались поджечь шкафы, против них применили оружие на поражение (!), один человек ранен и находится в больнице, остальным тоже нужна была помощь.

Понимаете, да? Они стреляют по людям.

Но беларусы продолжают помогать как могут. Собрано более 27 000 евро на помощь украинкам, пострадавшим от сексуального насилия во время войны. Помощь пойдет в кризисные центры и больницы Украины.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: