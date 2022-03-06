Террористы незаконно выдают паспорта Украины и виды на жительство. Такие "документы" производятся для российских военных и диверсантов.

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Оккупанты используют бланки местных подразделений миграционной службы во временно захваченных городах. Государственная служба уже признала сотни документов недействительными.

Такие действия агрессора являются нарушением международных конвенций о правилах ведения боевых действий, которые четко разделяют категории военных и гражданских людей. В частности, военным запрещают маскироваться под гражданское население.

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