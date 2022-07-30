Например, враг вел штурмовые действия в районах Песков, Авдеевки и Марьинки. В утренней сводке Генштаба сообщили, что действия захватчиков – безуспешны.

Важно ВСУ контролирует: движение по железнодорожному мосту через реку Днепр на оккупированных территориях невозможно

Где идут бои на Донбассе

  • Оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского.
  • Из артиллерии россияне били по Марьинке, Угледару, Никольскому, Павловке, Времовке, Новоселке и Новополью.

У Красногоровки и Павловки идут бои.