Например, враг вел штурмовые действия в районах Песков, Авдеевки и Марьинки. В утренней сводке Генштаба сообщили, что действия захватчиков – безуспешны.
Важно ВСУ контролирует: движение по железнодорожному мосту через реку Днепр на оккупированных территориях невозможно
Где идут бои на Донбассе
- Оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского.
- Из артиллерии россияне били по Марьинке, Угледару, Никольскому, Павловке, Времовке, Новоселке и Новополью.
У Красногоровки и Павловки идут бои.