Наприклад, ворог вів штурмові дії в районах Пісків, Авдіївки та Мар'їнки. У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що дії загарбників – безуспішні.
Важливо ЗСУ контролює: рух залізничним мостом через річку Дніпро на окупованих територіях неможливий
Де йдуть бої на Донбасі
- Окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського.
- З артилерії росіяни гатили по Мар’їнці, Вугледару, Микільському, Павлівці, Времівці, Новосілці та Новопіллю.
Біля Красногорівки та Павлівки йдуть бої.