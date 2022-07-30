Наприклад, ворог вів штурмові дії в районах Пісків, Авдіївки та Мар'їнки. У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що дії загарбників – безуспішні.

Важливо ЗСУ контролює: рух залізничним мостом через річку Дніпро на окупованих територіях неможливий

Де йдуть бої на Донбасі

Окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського.

З артилерії росіяни гатили по Мар’їнці, Вугледару, Микільському, Павлівці, Времівці, Новосілці та Новопіллю.

Біля Красногорівки та Павлівки йдуть бої.