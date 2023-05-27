Видео сняли прямо на руинах здания, мужчина с радостью предлагает номера и говорит, что поселиться можно бесплатно. В ролике также задействованы русские воины. Соответствующую "рекламу" распространили в соцсетях. информирует 24 Канал.

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Цинизм россиян зашкаливает

Более того, видео снято по сценарию, неубедительная игра актера придает ему только нищету.

Сначала в кадре появляется парень в бело-противной рубашке и констатирует, что сегодня он останавливается в новом городе, поэтому ему нужен номер в гостинице.

Мужчина подходит к двум оккупантам, стоящим у разрушенного отеля Atlantic, и спрашивает, есть ли в нем свободные номера. Те отвечают с ухмылкой, что в отеле можно поселиться бесплатно.

Таким способом россияне решили разрекламировать сервис по бронированию отелей.

Циническая реклама россиян в разрушенном Бахмуте: видео

Важно! Оккупанты разрушили отель Atlantic 27 июля 2022 года. Тогда в нем погиб один человек, еще четыре – пострадали. Их доставали спасатели из-под завалов. Отель построили только в 2019 году, его считали одним из лучших в городе: там останавливались активисты, журналисты и просто гости города.

Сейчас же на месте отеля только развалины.



Оккупанты превратили в руины гостиницу в Бахмуте / Коллаж 24 Канала

А вот такой вид гостиницы имел до прихода россиян.



Отель построили в 2019 году / Фото из сети