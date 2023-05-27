Відео зняли просто на руїнах будівлі, чоловік радо пропонує номери і каже, що оселитись можна безкоштовно. В ролику також задіяно російських вояк. Відповідну "рекламу" поширили у соцмережах, інформує 24 Канал.
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Цинізм росіян зашкалює
Ба більше, відео знято за сценарієм, непереконлива гра актора додає йому лише убогості.
Спершу у кадрі з'являється хлопець у біло-противній сорочці та констатує, що сьогодні він зупиняється у новому місті, а тому йому треба номер в готелі.
Чоловік підходить до двох окупантів, які стоять біля зруйнованого готелю Atlantic, і запитує, чи є в ньому вільні номери. Ті відповідають з посмішкою, що в готелі можна оселитися безкоштовно.
Таким способом росіяни вирішили розрекламувати сервіс для бронювання готелів.
Цинічна реклама росіян у зруйнованому Бахмуті: відео
Зараз же на місці готелю лише руїни.
Окупанти перетворили на руїни готель у Бахмуті / Колаж 24 Каналу
А ось такий вигляд готель мав до приходу росіян.
Готель збудували у 2019 році / Фото з мережі