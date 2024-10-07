Россияне на кадрах плавают, катаются на водных мотоциклах и играют в пляжный волейбол. Соответствующее видео опубликовало издание New York Post.

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Россияне показали "идеальный" отпуск на абсолютно пустом пляже

Вероятнее всего, реклама ориентирована именно на россиян. Ведь граждан России из-за войны в Украине не ждут на курортах мира, а потому отпуск в Северной Корее для них стал альтернативой.

В видео пытались показать "идеальный отдых": утро в гостиничном номере, вид на солнечном пляже Маджон в провинции Южный Хамген, развлечения на побережье.

У них очень красивое море, чистый пляж, много развлечений – можно поиграть в волейбол и поездить на водном мотоцикле,

– прокомментировала свой "отдых" пара россиян.

Этот рекламный ролик завирусился сразу после публикации на одном из форумов. Он собрал тысячи реакций и комментариев.

Комментаторы, в частности, удивлялись, что в рекламе женщины одеты в бикини, ведь это запрещено в Северной Корее. А некоторые обратили внимание на пустые пляжи.

"Так много счастливых местных жителей вокруг", – пошутил один из гостей форума.

А другой заметил, что северокорейский пляж похож на северокорейскую дорогу – абсолютно без людей.

Если я поеду туда, то исчезну с вероятностью 1000 процентов,

– посмеялся еще один комментатор.

Россияне снялись в рекламе северокорейского курорта: смотрите видео