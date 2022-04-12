В Министерстве внутренних дел рассказали об атаках российских оккупантов на Луганскую области 11 апреля и последствиях вражеских обстрелов.
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Обстрелы Луганской области
За сутки полиция зафиксировала 27 обстрелов населенных пунктов оккупационными войсками России,
– заявили в ведомстве.
Там добавили, что враг из тяжелого вооружения бил по таким городам: Северодонецк, Рубежное, Кременная, Лисичанск, Новодружеск, Попасная, Горное.
В регионе частично исчезла мобильная связь.
Россияне снова били по Луганщине / Фото Нацполиции
Есть погибшие, пострадавшие и масштабные разрушения
В результате обстрелов погибли и ранены пожилые люди. Кроме того, повреждены многоэтажки, автомобиль, одно из учебных заведений Попаснянской городской общины и газопровод в Северодонецке, разрушены частные дома.
В Новодружеске атаки россиян привели к пожарам в жилых домах и хозяйственных постройках. В Рубежном горели квартиры в жилом доме, в Павлограде – дачные дома.
В результате атак есть погибшие и пострадавшие / Фото Нацполиции
Некоторые населенные пункты без света и газа
Северодонецк и Горское остались без света, воды и газа.
Всего без электроэнергии находятся 36 населённых пунктов: 22 полностью, 14 частично. Без газоснабжения осталось 38 населенных пунктов: 31 полностью и 7 частично. А водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, Горном, Северодонецке, частично Лисичанске.
Несмотря на обстрелы из Луганщины удалось эвакуировать 611 человек.
Несмотря на это, эвакуация людей продолжилась / Фото Нацполиции
Обратите внимание – жителей Луганщины просят срочно уезжать: смотрите видео