У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про атаки російських окупантів на Луганську області 11 квітня та наслідки ворожих обстрілів.

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Обстріли Луганщини

За добу поліція зафіксувала 27 обстрілів населених пунктів окупаційними військами Росії,

– заявили у відомстві.

Там додали, що ворог із важкого озброєння гатив по таких містах: Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Лисичанськ, Новодружеськ, Попасна, Гірське.

У регіоні частково зник мобільний зв'язок.



Росіяни знову гатили по Луганщині​ / Фото Нацполіції

Є загиблі, постраждалі та масштабні руйнування

Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені літні люди. Крім того, пошкоджені багатоповерхівки, автомобіль, один з навчальних закладів Попаснянської міської громади та газогін у Сєвєродонецьку, зруйновані приватні будинки.

У Новодружеську атаки росіян призвели до пожеж у житлових будинках та господарських спорудах. У Рубіжному горіли квартири в житловому будинку, в Павлограді – дачні будинки.



Внаслідок атак є загиблі й постраждалі / Фото Нацполіції

Деякі населені пункти без світла й газу

Сєвєродонецьк та Гірське залишились без світла, води та газу.

Всього без електроенергії перебувають 36 населених пунктів: 22 повністю, 14 частково. Без газопостачання залишилися 38 населених пунктів: 31 повністю та 7 частково. А водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, Гірському, Сєвєродонецьку, частково в Лисичанську.

Попри обстріли з Луганщини вдалося евакуювати 611 людей.



Попри все, евакуація людей продовжилася / Фото Нацполіції

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