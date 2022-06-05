Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его данным, артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольскому обществу.

Важно Утром российская крылатая ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС

В результате этого разрушение жилых домов в двух селах. Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что кафиры попали по селам:

Большая Костромка,

Малая Костромка.

Там есть попадания в жилые дома, пострадавших нет.

Ударили и по приграничным территориям Широковского общества. Попали в поля. В других общинах Днепропетровщины ночью все было тихо. Российских оккупационных войск в области нет. Верим в ВСУ, Украина победит,

– подчеркнул он.

Актуально! В Днепре местные жители видят дым в одном из районов города. В ГСЧС сообщили, что он является следствием пожара на частном предприятии. Отмечается, что пожар вспыхнул около 16.30 3 июня в металлическом ангаре. Впоследствии там взорвались газовые баллоны.

Обстрел Киева

Добавим, что с утра 5 июня российские войска продолжили обстреливать украинские города. В результате вражеского "прилета" по Киеву один человек получил ранения. Вражеские ракеты попали по объектам инфраструктуры. В общем враг ударил по:

Дарницкий,

Днепровском районе столицы.

В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

Сколько ракет осталось в России

Президент Владимир Зеленский в своем обращении за 4 июня сказал, что общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, уже достигло 2503 снарядов. В подавляющем большинстве они готовят по объектам гражданской инфраструктуры, домам, школам и даже родовым.

Точное количество еще оставшихся в страны-агрессорки ракет назвать трудно. Но еще в конце апреля заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что запасы России сократились более чем вдвое.

"Они истощаются относительно личного состава, но у них еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный ущерб, этого хватит на несколько месяцев", – подытожила Маляр.