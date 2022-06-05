Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його даними, артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді.

Важливо Зранку російська крилата ракета критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС

Внаслідок цього є руйнування житлових будинків у двох селах. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що окупанти поцілили по селах:

Велика Костромка,

Мала Костромка.

Там є влучання в житлові будинки, постраждалих немає.

Вдарили і по прикордонних територіях Широківської громади. Влучили у поля. В інших громадах Дніпропетровщини протягом ночі все було тихо. Російських окупаційних військ в області немає. Віримо у ЗСУ, Україна переможе,

– наголосив він.

Актуально! У Дніпрі місцеві мешканці бачать дим в одному з районів міста. У ДСНС повідомили, що він є наслідком пожежі на приватному підприємстві. Зазначається, що пожежа спалахнула близько 16:30 3 червня у металевому ангарі. Згодом там вибухнули газові балони.

Обстріл Києва

Додамо, що зранку 5 червня російські війська продовжили обстрілювати українські міста. Внаслідок ворожого "прильоту" по Києву одна людина отримала поранення. Ворожі ракети поцілили по об'єктах інфраструктури. Загалом ворог вдарив по:

Дарницькому,

Дніпровському районах столиці.

На цей час жертв у результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

Скільки ракет залишилося у Росії

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні за 4 червня сказав, що загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже сягнула 2503 снарядів. У переважній більшості вони гатять по об'єктах цивільної інфраструктури, будинках, школах та навіть пологових.

Точну кількість ракет, які ще залишилися у країни-агресорки, назвати важко. Але ще наприкінці квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що запаси Росії скоротилися більш ніж вдвічі.

"Вони виснажуються щодо особового складу, але у них ще достатньо ракет, щоб завдати серйозної шкоди, цього вистачить на кілька місяців", – підсумувала Маляр.