В Воздушных силах предупредили об опасности. Какие области атакует враг, где сейчас существует угроза ракетного удара – передает 24 Канал.

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23:59, 31 мая

По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена для Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областей.

23:44, 31 мая

Воздушные силы предостерегают о:

  • БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный/северо-западный.
  • Несколько групп БпЛА в южной части Николаевской области, курс западный.
  • БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район).
23:31, 31 мая

Где тревога по состоянию на сию минуту

23:12, 31 мая

Воздушные силы сообщают о БпЛА, которые движутся из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

23:09, 31 мая

"Шахэды" на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный или северо-западный. В то же время фиксируются дроны-камикадзе с Херсонщины, которые движутся курсом на Николаевщину.

22:43, 31 мая

Воздушные силы сообщают о БпЛА в восточной части Николаевской области. "Шахеды" движутся в северо-западном направлении.

22:15, 31 мая

БпЛА типа "Шахед" наблюдаются на Херсонщине, курс дронов – северо-западный.