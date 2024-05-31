У Повітряних силах попередили про небезпеку. Які області атакує ворог, де наразі існує загроза ракетного удару – передає 24 Канал.
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Де тривога станом на цю хвилину
Повітряні сили повідомляють про БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.
"Шахеди" на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний або північно-західний. Водночас фіксуються дрони-камікадзе з Херсонщини, які рухаються курсом на Миколаївщину.
Повітряні сили повідомляють про БпЛА в східній частині Миколаївської області. "Шахеди" рухаються у північно-західному напрямку.
БпЛА типу "Шахед" спостерігаються на Херсонщині, курс дронів – північно-західний.