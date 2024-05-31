У Повітряних силах попередили про небезпеку. Які області атакує ворог, де наразі існує загроза ракетного удару – передає 24 Канал.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", які летіли по Києву

23:31, 31 травня

Де тривога станом на цю хвилину

23:12, 31 травня

Повітряні сили повідомляють про БпЛА, які рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.

23:09, 31 травня

"Шахеди" на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний або північно-західний. Водночас фіксуються дрони-камікадзе з Херсонщини, які рухаються курсом на Миколаївщину.

22:43, 31 травня

Повітряні сили повідомляють про БпЛА в східній частині Миколаївської області. "Шахеди" рухаються у північно-західному напрямку.

22:15, 31 травня

БпЛА типу "Шахед" спостерігаються на Херсонщині, курс дронів – північно-західний.