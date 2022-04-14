Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 14 апреля. По его информации, выход и выезд из города невозможен.

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Мариупольцев не выпускают из города

Оккупанты выпускают из Мариуполя только при размещении в Мангушском и Никольском районах с последующей "фильтрацией". Впрочем, она занимает очень много времени.

Это еще раз подтверждает наши опасения, что россияне пытаются остановить эвакуацию на контролируемую Украиной территорию,

– заявил Андрющенко.

Напомним, российские захватчики побуждают жителей цеплять белую ленту как отметку "свой". Так рашисты фактически делают из гражданских "приманок" для снайперов и воинов нашего войска, ведь такую ​​маркировку носят сами оккупанты.

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