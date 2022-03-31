Сейчас мужчина находится дома. Такую информацию сообщил изданию общественный председатель Корюковской РВА Иван Ващенко.

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По его словам, еще трое людей из Сновщины находятся в плену вражеских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 марта, россияне похитили из Сновской общины 7 человек. В этот список вошли председатель городского совета Александр Медведев и местный бизнесмен и бывший депутат облсовета Григорий Божок.

В частности, 28 марта Григория Божка и еще троих мужчин вернули домой. А вот на следующий день, 29 марта, оккупанты похитили старосту села Новые Боровичи.

К слову, по информации представителей Голопристанского городского совета, на территории Голой Пристани на Херсонщине, российские оккупанты похитили 8 человек. Среди которых находится Голопристанский городской голова Александр Бабич.

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