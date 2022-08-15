По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах высшее командование 1 и 2 армейских корпусов, где и формально служат жители Донбасса, продолжает откровенно издеваться над собственным личным составом. Руководство коллаборационных войск присваивает львиную часть денег, которые россия выделяет на их содержание.
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При этом многие мобилизованные и некоторые боевики вообще не получают за участие в войне ни копейки. Или же им платят только крохи от того, что было обещано.
Воюющие получают столько же, как и мобилизующие
- Террористы из Донецкой и Луганской областей уже 5 месяцев недополучают немалые суммы, которые им обещало российское командование. При этом иногда зарплаты лишь сокращаются за счет отсутствия "боевых", а иногда коллаборантам не платят ни копейки.
- Кроме того, многие мобилизованные и отправленные на войну под угрозой расстрела, "юридически" оформлены как добровольцы, которым вообще якобы не должны платить. Зарплаты таких людей оседают напрямую в карманах командиров.
- Существует и другая схема заработка на мобилизованных и идейных боевиках. Им предлагают подписать краткосрочные контракты с российской армией и обещают просто безумные оклады и надбавки.
- На самом же деле один и тот же человек оказывается в списках мобилизованных и значится при этом кадровым русским солдатом. Минобороны россии насчитывает зарплату "обоим" служащим, но самую большую из них командиры забирают себе. Меньшую отдают подчиненному.
- Таким образом, захватчики также частично решают проблему набора новых людей в свою армию. Поскольку высшему командованию наплевать, будут ли штаты армий на самом деле раздуты до нужных цифр, или там будут "мертвые души".
Так что жители Донбасса и Луганщины, которым удается пережить месяц на войне, все равно остаются обманутыми. Их семьи едва выживают в тылу, а они не могут ничем им помочь. На все жалобы по недоплатам командиры говорят, что "потеряли документы", или "забыли внести в списки" и придумывают другие объяснения своих поступков.
При этом те участники боевых действий, которые отпущены домой на несколько дней, возвращаются в родные города очень озлобленными. И кое-где вымещают свою злобу на многочисленные мобилизационные отряды. В частности, потому, что все так называемые "военкомы" получают такую же зарплату, как и те, кто реально рискует своей жизнью на передовой.
Мобилизационные отряды презирают все
В начале августа мобилизованные и "опытные воины" в Луганске во время увольнения крайне жестоко избили двух "комендантов" и таким образом отомстили им за то, что их отправили в зону боевых действий, несмотря на нежелание воевать.
В целом, по данным разведки, жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" крайне негативно относятся к мобилизации и военкомам. Каждый день представителям мобилизационных отрядов приходится конфликтовать с женщинами, которые начинают отбивать своих родных и спасать их от смерти. При этом кое-где у них это выходит. Ибо группы "комендантов" не желают вступать в конфликт с многочисленными гражданскими, а использовать против женщин оружие им запретили под страхом смерти.