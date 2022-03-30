В ГСЧС говорят, что горели жилые многоэтажки, частные, складские и другие здания. Пожар охватывал жилые массивы Киевского, Шевченковского и Московского районов города Харькова.

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По одному из жилых массивов Киевского района Харькова стреляли, в разных местах произошли масштабные пожары. Горели: квартиры жилой многоэтажки, частный сектор, склад, хозяйственная постройка, торговые объекты, станция технического обслуживания и несколько автомобилей. В 15:30 все эти пожары полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет,

– сообщили спасатели.

Ситуация в других районах

В жилом массиве Шевченковского района тоже были пожары. Их удалось погасить в 21:30.

Около 22:30 снова обстреляли Салтовку. Горело около десятка квартир в жилых многоэтажках, а также гаражи и автомобили в одном из гаражных кооперативов. Около 01:00 30 марта все эти возгорания погасили. Жертв и пострадавших в результате пожаров нет, информация о погибших уточняется.

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