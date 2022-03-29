Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Актуально Украинскую помощь в Балаклее раздают под эгидой оккупантов, – председатель Харьковской ОВА
"У нас действительно горячо каждый день. Поэтому у нас неспокойно сейчас", – заявил он.
Но наши вооруженные силы Украины держат оборону Харькова. По некоторым направлениям мы идем в контрнаступление и освобождаем наши временно оккупированные земли,
– добавил Синегубов.
Горячей точкой остается город Изюм. Как отметил глава Харьковской ОВА, это принципиальная точка. Враг понял, что наземное сражение за Харьков – он проиграл. Поэтому атакует город авиаударами.
Синегубов подтвердил, что в Изюме критическая ситуация: там нет газа, тепла, воды, телефонной связи, света и так далее. Однако благодаря волонтерам туда передают гуманитарную помощь.
Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области: смотрите видео