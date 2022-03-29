При этом, по словам Олега Синегубова, у Балаклеи нет критической ситуации, потому что только на прошлой неделе туда доставили около 50 тонн гуманитарного груза. Об этом глава Харьковской ОВА рассказал в эфире 24 канала.

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"У нас уже есть информация, что именно украинскую гуманитарную помощь, то есть продукты, там на месте организуют раздачу под эгидой оккупантов", – рассказал Синегубов.

Как отметил председатель Харьковской ОВА, сейчас действительно есть опасения, что Иван Столбовой – предатель.

Мы ждем правовой квалификации правоохранительных органов, в частности прокуратуры Харьковской области,

– добавил Синегубов.

Олег Синегубов рассказал о раздаче помощи в Балаклее: смотрите видео