Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Актуально Українську допомогу у Балаклії роздають під егідою окупантів, – голова Харківської ОВА

"У нас насправді гаряче щодня. Тож у нас неспокійно наразі", – заявив він.

Але наші Збройні Сили України тримають оборону Харкова. По деяких напрямках ми йдемо у контрнаступ й звільняємо наші тимчасово окуповані землі,

– додав Синєгубов.

Гарячою точкою залишається місто Ізюм. Як наголосив очільник Харківської ОВА, це принципова точка. Ворог зрозумів, що наземну битву за Харків – він програв. Тому атакує місто авіаударами.

Синєгубов підтвердив, що в Ізюмі критична ситуація: там немає газу, тепла, води, телефонного зв'язку, світла тощо. Однак завдяки волонтерам туди передають гуманітарну допомогу.

Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині: дивіться відео