Несмотря на всю свою фантазию, российская пропаганда становится предсказуемой. Россияне совершили вброс, о котором украинцы были предупреждены заранее.

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Неудачная попытка обвинить ВСУ

Как сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, украинцы давно сообщили о том, что россияне собирают обломки украинских беспилотников, чтобы потом разложить их в Курской области перед камерами пропагандистов как свидетельство удачной работы ПВО и обвинить ВСУ в нападении.

Несмотря на полное раскрытие планов, россияне воплотили свой замысел и сделали сюжеты о "сбитых над Курской областью украинских беспилотниках".

Напомним, сегодня утром в приграничных городах России раздались взрывы. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, причины взрывов могут быть разными, вплоть до божественного вмешательства.

Смотрите брифинг Сергея Лещенка о русских фейках