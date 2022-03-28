Из-за поражения ночью Россияне обстреляли мирных жителей и повредили дома в Северодонецке и Рубежном.

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Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне не в состоянии продвинуться дальше, потому продолжают срываться на мирных жителях. За последнюю ночь обстреляны дома в Северодонецке и Рубежном, о трагедии в Боровском с гибелью ребенка и ранением еще одного уже известно всем,

– написал Гайдай.

Он сообщил, что вчера ВСУ вытеснили врага из одного из районов Рубежного, а всего на Донбассе отразили 5 атак российской армии, в результате чего были уничтожены танки, БМП и автотранспорт противника.

В то же время глава ОВА отметил, что во время относительной тишины спасателям удалось возобновить работу еще одной насосной станции ​​в Рубежном и подать людям долгожданную воду.

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