Через поразку вночі Росіяни обстріляли мирних жителів та пошкодили будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному.

До теми Луганщина під постійним обстрілом: у Рубіжному людей витягли з-під завалів

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни не в змозі просунутися далі, тому продовжують зриватись на мирних жителях. За останню ніч обстріляні будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному, про трагедію у Борівському із загибеллю дитини та пораненням ще однієї вже відомо всім,

– написав Гайдай.

Він повідомив, що вчора ЗСУ витіснили ворога з одного з районів Рубіжного, а загалом на Донбасі відбили 5 атак російської армії, внаслідок чого були знищені танки, БМП та автотранспорт противника.

Водночас голова ОВА зазначив, що під час відносної тиші рятувальникам вдалося відновити роботу ще однієї насосної станції в Рубіжному та подати людям довгоочікувану воду.

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