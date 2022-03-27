Проте сьогодні, 27 березня, з-під завалів у Рубіжному рятувальники ДСНС витягли трьох людей, їх доставили в безпечне місце.

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Також у Рубіжному та Сєвєродонецьку виявлено двох поранених, їх вдалось доставити до місцевих лікарень.

Вчора вдалося евакуювати близько 600 мешканців Луганщини. Зокрема, вивезли всіх людей з інтернату у смт Нижнє Гірської громади. Мешканців там більше не залишилось.

Рятувальні служби працюють в посиленому режимі

Через обстріли у Кремінній горіла лісова підстилка та суха трава. Пожежа охопила близько 15 гектарів. Для ліквідації було залучено 22 рятувальники та 4 одиниці техніки ДСНС Луганської області.

Рятувальники, влада, волонтери спільно з поліцією продовжують доправляти гуманітарну допомогу людям, які заходяться у сховищах. Надзвичайники здійснюють підвоз води у населені пункти області, де тимчасово не працює водопостачання.

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