Россия так хочет продать свой препарат против коронавируса "Спутник V", что в его "рекламе" доходит до абсурда. В частности, в СМИ России тиражировали информацию, что западные вакцины превращают людей в обезьян.

Пропагандистские средства массовой информации в России откровенно лгали о западных вакцинах против COVID-19. Об этом рассказал в своем блоге на официальном сайте Европейского Союза Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Дипломат свой блог от 28 декабря посвятил противостоянию дезинформации, в том числе касаемо вакцинации. Одним из центров распространения такой лжи является Россия. Например, "западных разработчиков вакцин открыто высмеивали в многоязычных российских государственных СМИ".

В некоторых случаях это приводило к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян,

– возмущен Боррель.

По его мнению, подобные сообщения в России штамповали для стран, в которых, собственно, Россия очень хотела продавать вакцину собственного производства – "Спутник V".

И пусть бы продавала, здоровая конкуренция – это хорошо. Но не таким же образом! "В условиях пандемии любая попытка вызвать такие необоснованные сомнения угрожает здоровью населения", – подчеркнул представитель ЕС.

Он также косвенно сравнил Россию с террористическим "Исламским государством", которое "также использовало путаницу в ситуации с COVID для распространения своей пропаганды".