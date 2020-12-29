Росія так хоче продати свій препарат проти коронавірусу "Спутник V", що у його "рекламі" доходить до абсурду. Зокрема, у ЗМІ Росії тиражували інформацію, що західні вакцини перетворюють людей на мавп.

Пропагандистські засоби масової інформації у Росії відверто брехали про західні вакцини проти COVID-19. Про це розповів у своєму блозі на офіційному сайті Європейського Союзу Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До слова Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії

Дипломат свій блог від 28 грудня присвятив протистоянню дезінформації, зокрема й щодо вакцинації. Одним з осередків розповсюдження такої неправди є Росія. Наприклад, "західних розробників вакцин відкрито висміювали в багатомовних російських державних ЗМІ".

У деяких випадках це призводило до абсурдних заяв про те, що вакцини перетворять людей у мавп,

– обурений Боррель.

На його думку, подібні повідомлення у Росії штампували для країн, у яких, власне, Росія дуже хотіла продавати вакцину власного виробництва – "Спутник V".

Та й нехай би продавала, здорова конкуренція – це добре. Але ж не в такий спосіб! "В умовах пандемії будь-яка спроба викликати такі необгрунтовані сумніви загрожує здоров'ю населення", – наголосив представник ЄС.

Він також непрямо порівняв Росію з терористичною "Ісламською державою", яка "також використовувала плутанину в ситуації з COVID для поширення своєї пропаганди".