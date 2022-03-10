Об этом в своем обращении сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что российские оккупанты начали террористическую войну.
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Русские ведут себя как преступники и трусы
Они ведут себя как преступники и трусы, ведь убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей.
По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибли в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире,
– подчеркнул Резников.
Министр подчеркнул, что Кремль бомбит школы, больницы и роддома. О ни одной защите не говорится, это – уничтожение
Оккупанты не способны воевать с украинской армией
Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных,
– добавил глава Минобороны.
Министр заверил, что списки участников интервенции и их пособников уже есть и никто не останется безнаказанным. Сейчас для украинской власти приоритетом является организация гуманитарных коридоров.
Смотрите обращение министра Резникова:
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