Об этом в своем обращении сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что российские оккупанты начали террористическую войну.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Русские ведут себя как преступники и трусы

Они ведут себя как преступники и трусы, ведь убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей.

По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибли в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире,

– подчеркнул Резников.

Министр подчеркнул, что Кремль бомбит школы, больницы и роддома. О ни одной защите не говорится, это – уничтожение

Оккупанты не способны воевать с украинской армией

Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных,

– добавил глава Минобороны.

Министр заверил, что списки участников интервенции и их пособников уже есть и никто не останется безнаказанным. Сейчас для украинской власти приоритетом является организация гуманитарных коридоров.

Смотрите обращение министра Резникова:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!